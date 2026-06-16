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Meeting Ostrava, Noah Lyles da record nei 150 metri: Leo Fabbri vince il peso. I risultati

meeting ostrava

Noah Lyles vince i 150 metri al Meeting di Ostrava con il primato del mondo in 14''67. Bene anche gli atleti italiani, con Leo Fabbri che vince al lancio del peso mentre Eloisa Coiro e Osama Zoghlami portano a casa il podio rispettivamente negli 800 e nei 3000 siepi

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Il Meeting di Ostrava si chiude con un record del mondo, da parte dell'atleta più atteso. È Noah Lyles a vincere i 150 metri con un 14''67 che gli vale il primato assoluto, nonostante una partenza non straordinaria. Secondo il sudafricano Dambile con 14''78, per il quale c'era grande interesse dopo gli ottimi risultati ai Giochi Continentali africani. Chiude il podio l'australiano Gout Gout con 14''96. Si tratta del primo record del mondo in carriera per Lyles, visto che i primati dei 100 (9''58) e dei 200 (19''19) sono ancora di Usain Bolt.

Bene anche l'Italia: Fabbri vince al peso

Figurano bene anche gli atleti Azzurri durante il Meeting di Ostrava. Leo Fabbri vince la gara del lancio del peso. Il pesista toscano, al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine, lancia 21.91 all'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari Chukwuebuka Enekwechi (21,43) e Tom Walsh (21,26). Arrivano anche due terzi posti da Eloisa Coiro negli 800 e Osama Zoghlam nei 3000 siepi.

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