È cresciuto in Alto Adige, a Calice, frazione di Racines. Da bambino ha praticato lo sci alpino ed è stato una speranza dell’hockey su ghiaccio (attaccante delle giovanili del Vipiteno, ha fatto parte della nazionale under 16). Ha cominciato con l’atletica a 15 anni, mezzofondista con Hans Ladurner a Merano. Alla marcia è passato da allievo, ma all’età di 18 si è dedicato anche al ciclismo, mountain bike e poi anche su strada. Dietro l’insistenza di Sandro Damilano è ritornato alla marcia, entrando nei Carabinieri.