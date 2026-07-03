Francesco Pernici ha fatto la storia. Il 23enne bresciano, con la vittoria in 1:43.60 a Nancy, ha stabilito il record italiano degli 800 metri a distanza di 53 anni e 6 giorni dal primato di Marcello Fiasconaro del 27 giugno 1973 (ottenuto all'Arena di Milano). Battuto quindi il risultato più longevo della storia dell'atletica italiana, al termine di una gara in cui Pernici è stato in testa dall'inizio alla fine.