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Francesco Pernici da record negli 800 metri: suo il primato italiano in piedi dal 1973

53 anni dopo

Serata storica per l'atletica azzurra a firma di Francesco Pernici. Dopo 53 anni cade il record italiano degli 800 metri. Il 23enne chiude la sua gara in 1:43.60 a Nancy e supera il primato di 1:43.7 stabilito da Marcello Fiasconaro il 27 giugno 1973 all'Arena di Milano

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Francesco Pernici ha fatto la storia. Il 23enne bresciano, con la vittoria in 1:43.60 a Nancy, ha stabilito il record italiano degli 800 metri a distanza di 53 anni e 6 giorni dal primato di Marcello Fiasconaro del 27 giugno 1973 (ottenuto all'Arena di Milano). Battuto quindi il risultato più longevo della storia dell'atletica italiana, al termine di una gara in cui Pernici è stato in testa dall'inizio alla fine. 

Un anno in crescendo per Pernici

L'atleta azzurro ha ottenuto il primato degli 800 metri grazie una stagione in crescendo, migliorando di 24 centesimi il proprio record personale. Prima il terzo posto al Golden Gala di Roma in 1:43.97 e ora le alte aspettative per questo nel meeting Silver del Continental Tour a Nancy, concluso con il record italiano che resisteva da 53 anni e 6 giorni.

 

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