Bebe Vio va veloce, record italiano sui 100 metri T62

Chiusa la parentesi con la scherma, continua la nuova carriera nell'atletica di Bebe Vio. L'atleta delle Fiamme Oro ha stabilito a Lignano il record italiano nei 100 metri T62 con il tempo di 14.12, migliorando nettamente i suoi tempi precedenti. Il suo prossimo obiettivo è centrare la qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028

Continua con successo la “seconda vita” sportiva di Bebe Vio che, abbandonata la scherma dopo 6 medaglie olimpiche, di cui 2 ori a Rio e Tokyo, si sta dedicando all’atletica leggera. Al meeting di Lignano Sabbiadoro, Bebe Vio, che difende i colori della Fiamme Oro Padova, ha fatto segnare il nuovo record italiano sui 100 metri nella categoria T62 (riservata agli atleti con doppia amputazione sotto il ginocchio) con il tempo di 14.12. Un netto miglioramento rispetto al 14.64 centrato ai Campionati italiani a Grosseto solo qualche giorno fa, già inferiore del 14.75 fatto segnare nella sua gara inaugurale. Il prossimo obiettivo di Bebe Vio è centrare la qualificazione ai Giochi olimpici di Los Angeles 2028, per provare ad aggiungere altri allori olimpici dopo quelli vinti nella scherma.