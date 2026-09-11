World Athletics Ultimate Championship su Sky

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World Athletics Ultimate Championship, da oggi su Sky. A Budapest con Jacobs e Tamberi

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E' il weekend dell'Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics per alzare il livello dello spettacolo. 14 gli italiani tra invitati e convocati: i campioni europei in carica Tamberi, Iapichino e Derkach, il campione olimpico di Tokyo Jacobs, la campionessa mondiale indoor Dosso, i primatisti italiani degli 800 Coiro e Pernici, Folorunso nei 400 ostacoli e la staffetta 4x400 mista. Tre sere in compagnia dei migliori al mondo: 381 atleti da 65 nazioni. Tutto in diretta su Sky Sport Max

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Su Sky e in streaming su NOW, arriva il World Athletics Ultimate Championship, la nuova competizione internazionale di atletica leggera, in programma a Budapest dall’11 al 13 settembre. Il torneo vedrà affrontarsi solamente i migliori atleti del circuito internazionale: gli otto o sedici del mondo, a seconda delle specialità, del ranking mondiale, oltre ai campioni olimpici e iridiati in carica.

Approfondimento

Dieci cose da sapere sull'Ultimate Championship

Gli Azzurri in gara, da Tamberi a Jacobs

Numerosi gli italiani al via di questa prima edizione. Riflettori puntati su Gianmarco Tamberi, nel salto in alto, Dariya Derkach, nel salto triplo, Larissa Iapichino, nel salto in lungo e Zaynab Dosso, nei 100 metri, oltre agli azzurri impegnati nella staffetta 4x400 mista. A Budapest tornerà, inoltre, in gara Marcell Jacobs nei 100 metri. La competizione sarà visibile su Sky Sport Max. Si parte venerdì 11 settembre dalle 19 con la prima giornata, seguita, sabato 12 alle 18, dalla seconda giornata. L’atto conclusivo del World Athletics Ultimate Championship domenica 13 alle 18La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero e Franco Bragagna, con il commento di Stefano Baldini, mentre Federica Frola, inviata a Budapest, curerà le interviste ai protagonisti in gara e fornirà continui aggiornamenti nel corso delle varie edizioni di Sky Sport 24. L'atletica è protagonista anche su skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport

Leggi anche

Ultimate Championship su Sky, il programma

Il World Athletics Ultimate Championship su Sky e NOW

Venerdì 11 settembre - 1° GIORNATA

  • Dalle 19 su Sky Sport Max       

Sabato 12 settembre - 2° GIORNATA

  • Dalle 18 su Sky Sport Max

Domenica 13 settembre - 3° GIORNATA

  • Dalle 19 su Sky Sport Max

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