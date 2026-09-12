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Ultimate Championship di atletica, le gare di oggi in diretta

live Atletica

Vanni Spinella

Seconda giornata di gare a Budapest per l'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Dalle 18 una nuova serata di puro spettacolo, con Marcell Jacobs e Zaynab Dosso in pista nei 100m. Tra gli italiani anche i primatisti degli 800, Francesco Pernici ed Eloisa Coiro. Diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUGLI ULTIMATE CHAMPIONSHIP

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Il programma delle gare di oggi

  • 18:08 - 400 metri femminili
  • 18:13 - giavellotto femminile
  • 18:18 - 400 metri maschili
  • 18:26 - 800 metri maschili (semifinale) - Pernici
  • 18:43 - salto con l'asta femminile
  • 18:46 - 400hs femminili (semifinale) - Folorunso
  • 19:04 - 100 metri femminili (semifinale) - Dosso
  • 19:21 - 100 metri maschili (semifinale) - Jacobs
  • 19:36 - 1500 metri femminili
  • 19:44 - salto in lungo maschile
  • 19:57 - 400hs maschili
  • 20:18 - 800 metri femminili - Coiro
  • 20:38 - 100 metri femminili - ev. Dosso
  • 20:49 - 100 metri maschili - ev. Jacobs
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Si rivede Jacobs, 32 giorni dopo l'infortunio

Un mese dopo l'infortunio all'adduttore della coscia sinistra accusato nel corso della finale degli Europei a Birmingham, Marcell Jacobs torna in pista. Correrà la seconda semifinale (le semifinali dei 100 sono previste dalle ore 19.27): vanno in finale i primi 4 di ognuna delle due semifinali, senza badare ai tempi. Jacobs (stagionale di 9.96 e numero 15 del ranking) correrà in terza corsia e affronterà il nigeriano Ajayi (9.84 in stagione), il giamaicano Blake (9.94), gli statunitensi Bednarek (9.87) e Baker (9.88), il sudafricano Simbine (9.93), il camerunense Eseme (9.83) e il colombiano Longa (9.85).

Gli italiani in gara oggi

  • 18:26 - 800 metri maschili (semifinale) - Pernici
  • 18:46 - 400hs femminili (semifinale) - Folorunso
  • 19:04 - 100 metri femminili (semifinale) - Dosso
  • 19:21 - 100 metri maschili (semifinale) - Jacobs
  • 20:18 - 800 metri femminili - Coiro
  • 20:38 - 100 metri femminili - ev. Dosso
  • 20:49 - 100 metri maschili - ev. Jacobs

Montepremi stellare: 10 milioni di dollari

Ovviamente anche il premio in denaro è... spettacolare. Il prize money, il premio in denaro, è il più alto nella storia dell’atletica leggera mondiale. Ci sono 10 milioni di dollari totali in palio e ogni vincitore ne guadagna 150 mila (80 mila per gli staffettisti), ma non solo: ogni atleta partecipante riceve un premio in denaro.

Niente medaglie, anche il trofeo è speciale

Ogni participante riceve un braccialetto ma solo i vincitori potranno utilizzarlo per completare il trofeo. A simboleggiare il fatto che un atleta raggiunge il risultato migliore grazie anche alla partecipazione di tutti gli altri. La forma del trofeo è l’esplosione tridimensionale della stella che caratterizza il logo dell’Ultimate. Non ci sono quindi medaglie d’oro, di argento e di bronzo con la classica cerimonia sul podio, ma direttamente la consegna dell’inedito trofeo.

L'inno di Duplantis, la presenza di Bolt, Lyles organizza la festa

Ebbene sì, l'evento ha un suo inno. Parole e musica di... "Mondo" Duplantis, il campione del salto con l’asta che ha scritto e cantato 'Gold' (Oro), inno dell'Ultimate Championship in cui racconta cosa significhe per lui il mondo dell’atletica, tra gare, sacrifici, viaggi, amicizie... E poi Usain Bolt, invitato come ‘Ultimate Legend’ in questo ruolo, pensato esclusivamente per lui, Bolt nell’ultimo anno ha promosso l’evento, cosa inedita per lui. Per finire, domenica sera si festeggia con Noah Lyles: l’otto volte campione mondiale, che non prende parte alle competizioni per infortunio, ha il compito di organizzare - scegliendo tutto, dal miglior deejay alla venue ideale - questo primo 'Club Ultimate', un after party aperto solo agli atleti.

Perché non c’è Andy Diaz?

Non sono mancate le decisioni da parte dell’organizzazione che hanno fatto discutere, come quella di escludere alcune discipline dalla prima edizione. Come il salto triplo maschile dove avremmo potute vedere all’opera il campione europeo e quattro volte campione della Diamond League Andy Diaz, insieme al vicecampione mondiale Andrea Dallavalle. O il getto del peso, disciplina nella quale abbiamo campione e vicecampione europeo: Leonardo Fabbri e Zane Weir.

Parola d'ordine: spettacolo. Ecco perché è assicurato

Una competizione nuova, nuovissima, ideata dalla World Athletics per rendere più spettacolare l’atletica leggera, abbiamo detto. E spettacolo è la parola d'ordine. In questi tre giorni si gareggia solo la sera, con 28 finali; il ritmo è serrato, senza pause o tempi morti. Solo gli eventi in pista dagli 800 metri in giù hanno le semifinali. L’obiettivo è quello di sovrapporre il meno possibile le discipline in pedana, per dare uguale visibilità a tutti. Il prato dello stadio nazionale di Budapest si colora di nero per dare un effetto più drammatico, solo la pista è colorata e il buio è protagonista con luci puntate sugli atleti come fari sugli attori di teatro.

Alcune nuove regole: gli atleti si scelgono le corsie

Tra le novità, sempre all'insegna dello spettacolo, anche alcune regole nuove. Ad esempio: nei 200 metri gli atleti scelgono la batteria e la corsia della loro semifinale, davanti al pubblico. Così, la selezione della corsia spesso affidata al caso diventa una scelta personale e strategica: si va in ordine di ranking, dal migliore al peggiore. E ancora: nel salto in alto e con l’asta non ci possono essere due vincitori come nel famoso caso di Tamberi-Barshim a Tokyo, ma viene stabilito il primo posto con un salto di spareggio. La formula per lungo, triplo e lanci è la seguente: due salti o lanci per tutti, terzo salto o lancio per le prime sei, ultimo salto o lancio per le prime quattro; quattro turni, fine. Nel lungo e nel triplo saltano prima i migliori del ranking al primo turno, poi in base alla classifica momentanea. Nell’alto e nell’asta si mantiene l’ordine dal più basso al più alto del ranking. In nessuna gara si potrà fare ricorso.

Come vedere l'Ultimate Championship su Sky

Tutto l'Ultimate Championship è in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Oggi, sabato 12 settembre dalle 18 la seconda giornata, e domenica 13 settembre ancora dalle 18 la serata finale. Telecronaca di Nicola Roggero e Franco Bragagna, con il commento di Stefano Baldini. Ma l'atletica è protagonista anche su skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.

Cos'è l'Ultimate Championship

Ultimate Championship: si tratta della neonata competizione organizzata da World Athletics, pensata per garantire un grande appuntamento in chiusura della stagione che non propone Mondiali o Olimpiadi. La prima edizione si disputa a Budapest (Ungheria) da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Trattandosi di una competizione a invito, hanno diritto di partecipazione i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo in carica, i detentori della Diamond League e i migliori atleti del ranking internazionale, fino al raggiungimento dei posti previsti a disposizione (otto per i concorsi, sedici per la velocità e gli ostacoli, dodici per il mezzofondo). Sono disponibili anche una serie di wild-card, riservate ad alcuni atleti che non hanno ottenuto la qualificazione tramite vittorie o ranking (andranno a chi sta recuperando da un infortunio o viene da uno stop parziale, agli atleti del Paese ospitante e ai talenti emergenti)

La seconda serata dell'Ultimate Championship

Seconda serata dell'Ultimate Championship di atletica, la nuova competizione che ha preso il via ieri sera con tutto il meglio dell'atletica mondiale. Tre giorni (l'evento si chiuderà domani sera) di puro spettacolo; sì, perché l'Ultimate Championship (ribattezzato anche "il Mondiale dei Mondiali") è stato ideato dalla World Athletics proprio per quello: mettere in mostra il grande spettacolo dell'atletica, con tutti i migliori al mondo in pista e in pedana. 381 atleti da 65 nazioni, non mancano i campioni italiani (14 in tutto), da Tamberi a Jacobs, da Dosso a Derkach... Ed è tutto in diretta su Sky

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