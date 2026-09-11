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Ultimate Championship di atletica, le gare di oggi in diretta

live Atletica

Vanni Spinella

A Budapest l'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Una rassegna dal montepremi ricchissimo che promette spettacolo e diverse innovazioni. Tre serate di puro spettacolo: si parte oggi, dalle 19, con Larissa Iapichino in pedana e Duplantis che cercherà il record del mondo. Diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUGLI ULTIMATE CHAMPIONSHIP

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Il programma delle gare di oggi

  • 19:08 - 4x100 mista
  • 19:13 - salto in alto femminile
  • 19:19 - 400 metri maschile (semifinale)
  • 19:23 - martello maschile
  • 20:04 - 100hs femminili (semifinale)
  • 20:08 - salto con l'asta maschile
  • 20:21 - 110hs maschili (semifinale)
  • 20:36 - 5000 metri maschili
  • 20:53 - salto in lungo femminile - Iapichino
  • 20:57 - 800 metri femminili (semifinale) - Coiro
  • 21:20 - 100hs femminili
  • 21:49 - 110hs maschili
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Alcune nuove regole: gli atleti si scelgono le corsie

Tra le novità, sempre all'insegna dello spettacolo, anche alcune regole nuove. Ad esempio: nei 200 metri gli atleti scelgono la batteria e la corsia della loro semifinale, davanti al pubblico. Così, la selezione della corsia spesso affidata al caso diventa una scelta personale e strategica: si va in ordine di ranking, dal migliore al peggiore. E ancora: nel salto in alto e con l’asta non ci possono essere due vincitori come nel famoso caso di Tamberi-Barshim a Tokyo, ma viene stabilito il primo posto con un salto di spareggio. La formula per lungo, triplo e lanci è la seguente: due salti o lanci per tutti, terzo salto o lancio per le prime sei, ultimo salto o lancio per le prime quattro; quattro turni, fine. Nel lungo e nel triplo saltano prima i migliori del ranking al primo turno, poi in base alla classifica momentanea. Nell’alto e nell’asta si mantiene l’ordine dal più basso al più alto del ranking. In nessuna gara si potrà fare ricorso.

Parola d'ordine: spettacolo. Ecco perché è assicurato

Una competizione nuova, nuovissima, ideata dalla World Athletics per rendere più spettacolare l’atletica leggera, abbiamo detto. E spettacolo è la parola d'ordine. Dura tre giorni e si gareggia solo la sera con 28 finali; il ritmo è serrato, senza pause o tempi morti. Solo gli eventi in pista dagli 800 metri in giù hanno le semifinali. L’obiettivo è quello di sovrapporre il meno possibile le discipline in pedana, per dare uguale visibilità a tutti. Il prato dello stadio nazionale di Budapest si colora di nero per dare un effetto più drammatico, solo la pista è colorata e il buio è protagonista con luci puntate sugli atleti come fari sugli attori di teatro.

Gli italiani in gara in questi tre giorni

Dopo l'ottimo Europeo di Birmingham, l'Italia porta in Ungheria 14 atleti.

  • Gianmarco Tamberi: salto in alto maschile (qualificato con la wild-card)
  • Marcell Jacobs: 100 metri maschili
  • Francesco Pernici: 800 metri maschili
  • Larissa Iapichino: salto in lungo femminile
  • Zaynab Dosso: 100 metri femminili
  • Eloisa Coiro: 800 metri femminili
  • Ayomide Folorunso: 400 ostacoli femminili
  • Dariya Derkach: salto triplo femminile
  • Lorenzo Benati: 4x400 mista
  • Edoardo Scotti. 4x400 mista
  • Luca Sito: 4x400 mista
  • Alice Mangione: 4x400 mista
  • Anna Polinari: 4x400 mista
  • Alessandra Bonora: 4x400 mista
ultimate

Oggi Duplantis e due italiane in gara

  • 19:08 - 4x100 mista
  • 19:13 - salto in alto femminile
  • 19:19 - 400 metri maschile (semifinale)
  • 19:23 - martello maschile
  • 20:04 - 100hs femminili (semifinale)
  • 20:08 - salto con l'asta maschile
  • 20:21 - 110hs maschili (semifinale)
  • 20:36 - 5000 metri maschili
  • 20:53 - salto in lungo femminile - Iapichino
  • 20:57 - 800 metri femminili (semifinale) - Coiro
  • 21:20 - 100hs femminili
  • 21:49 - 110hs maschili

Come vedere l'Ultimate Championship su Sky

Tutto l'Ultimate Championship sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Si parte venerdì 11 settembre dalle 19 con la prima giornata, poi sabato 12 settembre dalle 18 e domenica 13 settembre ancora dalle 18. Telecronaca di Nicola Roggero e Franco Bragagna, con il commento di Stefano Baldini. Ma l'atletica è protagonista anche su skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.

Cos'è l'Ultimate Championship

Ultimate Championship: si tratta della neonata competizione organizzata da World Athletics, pensata per garantire un grande appuntamento in chiusura della stagione che non propone Mondiali o Olimpiadi. La prima edizione si disputa a Budapest (Ungheria) da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Trattandosi di una competizione a invito, hanno diritto di partecipazione i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo in carica, i detentori della Diamond League e i migliori atleti del ranking internazionale, fino al raggiungimento dei posti previsti a disposizione (otto per i concorsi, sedici per la velocità e gli ostacoli, dodici per il mezzofondo). Sono disponibili anche una serie di wild-card, riservate ad alcuni atleti che non hanno ottenuto la qualificazione tramite vittorie o ranking (andranno a chi sta recuperando da un infortunio o viene da uno stop parziale, agli atleti del Paese ospitante e ai talenti emergenti)

ultimate

Scatta stasera l'Ultimate Championship di atletica

Tre serate con tutto il meglio dell'atletica mondiale, in una nuova competizione (al debutto quest'anno) che assicura spettacolo; sì, perché l'Ultimate Championship (ribattezzato anche "il Mondiale dei Mondiali") è stato ideato dalla World Athletics proprio per quello: mettere in mostra il grande spettacolo dell'atletica, con tutti i migliori al mondo in pista e in pedana. 381 atleti da 65 nazioni, non mancano i campioni italiani (14 in tutto), da Tamberi a Jacobs, da Iapichino a Derkach... Ed è tutto in diretta su Sky

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