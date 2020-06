PGA Tour, Champ positivo al coronavirus

Il coronavirus torna a scuotere il PGA Tour di golf. Cameron Champ, numero 79 del world ranking, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato costretto a ritirarsi dal Travelers Championship, terzo torneo post pandemia al via giovedì a Cromwell, nel Connecticut. Stessa sorte per Ken Comboy, caddie di Graeme McDowell, golfista nordirlandese (vincitore dello Us Open 2010) che oggi verrà sottoposto al tampone ma intanto ha annunciato che non scenderà in campo al Travelers. "Per la sicurezza dei giocatori - ha spiegato McDowell a Golfweek - e per il mio benessere fisico e mentale farò un test (è risultato negativo a quello effettuato lunedì 22 giugno, ndr) e poi prenderò un aereo privato per tornare in Florida. Devo decidere se mettermi in quarantena per proteggere la mia famiglia". Dopo quello riguardante l'americano Nick Watney, il PGA Tour fa i conti con altri due casi di positività al Coronavirus.