Secondo quanto confermato dalle autorità, lo Sceriffo della contea di Los Angeles e il capo dei vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto intorno alle 7.12 di martedì 23 febbraio nella zona tra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes. Il Suv di Tiger Woods si è ribaltato più volte prima di finire fuori strada. Non c'erano altre persone a bordo del veicolo e non sono state coinvolte altre vetture. Tiger Woods si trovava in California per alcune riprese con Golf Digest/GolfTv. Nel weekend aveva fatto da padrone di casa al torneo PGA Tour's Genenis Invitational . Sui social media sono girate foto del campione sorridente, insieme all'ex cestista Dwayne Wade e al comico e sceneggiatore David Spade al Rolling Hills Country Club lunedì. Nei video registrati, Tiger Woods faceva da istruttore ad alcune celebrità, dispensando consigli sulla tecnica del golf

"Tiger indossava la cintura di sicurezza, è stata fondamentale"

Nel primo pomeriggio di martedì, lo Sceriffo della contea di Los Angeles Vilanueva e il capo dei vigili del fuoco Osby, hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno chiarito alcuni dettagli relativi all'incidente. Il vice-sceriffo, tra i primi ad accorrere sul luogo, ha spiegato: "Tiger indossava la cintura di sicurezza e questo probabilmente gli ha salvato la vita. L'interno dell'automobile era sostanzialmente intatto, l'abitacolo ha fatto da cuscino di protezione e tutti i dispositivi di sicurezza a partire dagli airbag hanno funzionato, altrimenti sarebbe stato certamente un incidente mortale". Poi rispondendo alle domande dei giornalisti, ha dichiarato: "Quando sono arrivato era lucido e calmo, non sembrava in stato di shock. Mentre attendevamo l'intervento dei vigili del fuoco gli ho chiesto come si chiamava - ha proseguito - e lui mi ha detto che il suo nome era Tiger. Ma non l'ho riconosciuto immediatamente. Non sembrava sotto l'effetto di alcol, di droghe o di altre sostanze", ha aggiunto il vicesceriffo. Il capo dei pompieri ha smentito una notizia circolata subito dopo l'incidente, ovvero l'uso di cesoie idrauliche per estrarre Woods dall'auto: "Tiger è stato estratto dal parabrezza dell'auto, aveva diverse ferite alle gambe ma era cosciente". Lo Sceriffo Vilanueva ha poi spiegato: "Il veicolo si è ribaltato diverse volte. La strada in quel punto è in discesa e ha diverse curve, quella zona ha un'alta frequenza di incidenti, ma le indagini richiederanno diverse settimane. Non sono state trovate prove di ostacoli che avrebbero fatto ribaltare l'auto che il campione di golf stava guidando" . Sempre secondo lo Sceriffo, è probabile che l'auto viaggiasse a una velocità superiore al normale.