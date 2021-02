I trattamenti a cui si è sottoposto Tiger Woods per le gravi lesioni a una gamba riportate nell'incidente d'auto "hanno avuto successo e si sta riprendendo", ha annunciato su Twitter l'entourage della stella del golf. Il campione, coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso 23 febbraio, era stato trasferito al prestigioso Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove nella mattinata di venerdì si è sottoposto a nuove "procedure di controllo per le sue ferite", si legge nel comunicato, che non specifica ulteriormente la natura dei trattamenti. "Le procedure hanno avuto successo e ora si sta riprendendo: è di buon umore", si legge nel breve testo pubblicato a nome di Tiger e la sua famiglia. "Non ci sono altri aggiornamenti per ora: grazie per continuare a rispettare la privacy", conclude la nota.