Golf, l’Abu Dhabi Championship su Sky

Dopo la Hero Cup, che ha inaugurato il nuovo canale di Sky dedicato al golf, appuntamento sul canale 206 con un altro grande evento del DP World Tour, l’Abu Dhabi HSBC Championship, torneo in programma da giovedì 19 a domenica 22 gennaio. In diretta su Sky Sport Golf, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, tutte le quattro giornate di gara del torneo, che darà il via anche alle Rolex Series. Commento affidato ad Alessandro Lupi, Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Marco Cogliati.