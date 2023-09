La Ryder Cup 2023 ha preso il via oggi con l'All Star Match, che ha visto la vittoria del team Monty su quello di Pavin. Sul Marco Simone, dove da venerdì l'Europa sfiderà gli Usa, tante le stelle sul green: da Djokovic a Sainz, da Sheva a Bale. Con Nole che è stato protagonista del solito straordinario show... La Ryder Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

REGOLAMENTO E FORMATO - GUIDA TV