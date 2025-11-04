Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il novelliere

Quella volta in cui Myke Tyson volle affrontare un gorilla

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Ma l'incontro non avvenne e questo resta uno dei più assurdi 'what if' della storia dello sport. Tutto avvenne nel 1989, Myke Tyson - al tempo all'apice della sua carriera - organizzò una visita privata allo zoo di New York in compagnia di sua moglie Robin Givens e...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ