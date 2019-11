La Pro Recco torna in vasca: sabato 9 novembre la sfida contro i tedeschi del Waspo98 Hannover. Partita in diretta a partire dalle 19 su Sky Sport Collection

Grande pallanuoto su Sky, con tutte le partite della Pro Recco nella LEN Champions League 2019/20, la più importante competizione maschile per club a livello europeo, che si chiuderà a giugno con la Final 8.

Dopo il pareggio in Croazia, 11-11 a Zagabria con il Mladost, la formazione di Radko Rudic torna in vasca, ancora in trasferta; infatti, sabato 9 novembre i Campioni d’Italia saranno di scena ad Hannover, in Germania, in casa del Waspo98.

Match in diretta a partire dalle ore 19 su Sky Sport Collection, con la telecronaca di Daniele Barone e il commento tecnico del difensore del San Donato Metanopoli Niccolò Gitto.

L’incontro è valido per la quarta giornata d’andata dei preliminari del Gruppo B, che vede al comando con 9 punti le due squadre ungheresi di Budapest, Ferencvaros e OSC, con la Pro Recco a inseguire al terzo posto, staccata di due lunghezze. Tedeschi ancora fermi a quota zero.