La "Divina", proiettata verso la sua quinta Olimpiade, non è nuova a "colpi di testa" del genere. "Live in multicolors", scrive su Instagram svelando la nuova tinta rosa shocking

La voglia di sperimentare, così come quella di stupire, non le sono mai mancate. Fanno parte del modo di essere di Federica Pellegrini, che per il 2020 annuncia un anno “multicolor” attraverso il suo profilo Instagram, dove svela il suo ultimo taglio di capelli. Al cambio di look ci ha ormai abituato, con tagli e colori diversi: l’ultima sperimentazione è la tinta rosa shocking, per la verità già provata circa un anno fa.



“Ogni tanto i miei capelli comunicano un mio stato d’animo”, aveva dichiarato all’epoca la Divina, attesa in estate dalle Olimpiadi a Tokyo. “Tagli particolari, grande attenzione ai dettagli, colorazioni: sono proprio io che scelgo le tinte. Anche il rosa, certo, che per me è il colore della spensieratezza, della leggerezza, sensazione che provo ogni volta che nuoto in piscina. Ogni tanto un colpo di testa dà sale alla vita, anche se io resto un pesce di acqua dolce”.



Nei panni del "giudice"

Intanto per Federica Pellegrini prosegue anche l'esperienza da giudice di Italia’s Got Talent, il talent che riprende il suo cammino dopo la pausa sanremese: la campionessa italiana e il resto della giuria (Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano) saranno chiamati a valutare i talenti della quarta puntata delle audizioni, in onda domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.30.