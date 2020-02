Il Tas, corte di arbitrato sportivo di Losanna ha ribaltato la sentenza del Tribunale nazionale antidoping italiano che aveva squalificato per 4 anni il campione del mondo per doping: "Ho vinto - il commento sui social dell'ex campione mondiale di nuoto -. Sono stato assolto in pieno da ogni tipo di accusa. Sempre stato un atleta e una persona corretta"