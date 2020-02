Formula 1, test di Barcellona: in live streaming risultati e tempi della seconda giornata

Renault fa sapere che...: " Esteban Ocon è in macchina stamattina per il penultimo giorno di prove sul Circuito di Barcellona-Catalunya, cercando di costruire ieri una solida giornata in cui ha completato una simulazione di gara completa. Stiamo girando con pneumatici intermedi a causa delle condizioni più umide in pista dopo la pioggia della notte. Questa mattina ci concentreremo su più elementi prestazionali e run più brevi con mescole C4 e C5. Daniel Ricciardo sarà al volante questo pomeriggio con un programma simile".