Il Consiglio Federale ha stilato un calendario sub judice per la ripartenza delle varie attività natatorie ad agosto: il Sette Colli di Roma dal 12 al 14, i campionati italiani di tuffi, fondo, sincronizzato e due tornei con Settebello e Setterosa. Stabilito anche il criterio di autoretrocessione per i campionati di pallanuoto

Il nuoto azzurro può ripartire dopo l'emergenza Covid-19, seppure sub judice. Il Consiglio Federale della FIN ha infatti stabilito un calendario di competizioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale che coinvolge tutto il movimento azzurro, compresi i 'big' come Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Tania Cagnotto, il Settebello e il Setterosa. "La Federnuoto - si legge nel comunicato - ha pianificato l'organizzazione di eventi sub judice e in date per il momento provvisorie, che comprenderebbero, tra l'altro, i Campionati italiani assoluti di tuffi (5-7 agosto a Bolzano), nuoto sincronizzato (7-9 agosto a Savona) e fondo (18-21 agosto a Piombino), la 57esima edizione del Trofeo Internazionale Sette Colli di nuoto (12-14 agosto allo Stadio del Nuoto, Roma), valido anche come Campionato italiano assoluto, e due quadrangolari di pallanuoto con Settebello e Setterosa al centro federale di Ostia da svolgersi entro la metà di agosto, nonché la Coppa Italia da settembre. In programma pure i campionati di categoria giovanile di nuoto, sincro e pallanuoto su base regionale e di fondo e tuffi in una reunion nazionale". Come precisato, "l'organizzazione delle manifestazioni sarà supportata da interventi e contributi diretti e indiretti a sostegno delle società che prenderanno parte all'attività e dei comitati regionali preposti ad organizzarla".