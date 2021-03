A guardare il risultato non ci si crede, eppure la Pro Recco ha dato 15 gol di scarto ai campioni croati dello Jug Dubrovnik . Era la sfida più attesa, quella tra le due squadre nettamente più forti del gruppo A. In gioco c’era non solo l’orgoglio ma anche il primo posto del girone . Eppure la gara non è mai iniziata, è stato un autentico monologo. Senza storia dall’inizio alla fine con un primo parziale di 5-0 e dopo il gol dello Jug un altro incredibile parziale di 11-0. Il secondo gol dei croati è arrivato solo a 4'25" dalla fine dell’ultimo quarto.

Difficile spiegare le ragioni di questo crollo dello Jug, più facile sottolineare come sia arrivata un’altra prova di forza, o meglio di strapotere, fisico e mentale della Pro Recco. Un gruppo unito, solido, con 14 titolari. Gaby Hernandez è infatti l’unico allenatore di questa Champions a potersi permettere di lasciare in tribuna due come Hallock e Figari. Punti deboli di Recco? Nessuno. Margini di crescita? Ancora tanti. Che sia l’anno buono per tornare sul tetto d’Europa? Presto per dirlo perché ci sono ancora tante gare da giocare e poi la final eight farà storia a se, ma i presupposti ci sono tutti. E gli avversari, ad oggi, non sembrano allo stesso livello della squadra più titolata al mondo.