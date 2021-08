La passarella d'addio al nuoto della Divina è quella dell'International Swimming League, appuntamento in diretta da giovedì alle 20 su Sky Sport Arena. In squadra con i suoi Aqua Centurions, a Napoli, Federica punta a stupire ancora: "Sono contenta di aver preso questo impegno, posso mantenere un contatto divertente con l'acqua dopo l'Olimpiade" Condividi:

"Volevo chiudere con l’Olimpiade di Tokyo, ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima". Chi parla è Federica Pellegrini, protagonista annunciata all’International Swimming League in diretta da giovedì alle 20 su Sky Sport. Di cosa si tratta? Lo ha spiegato proprio la Divina a Sky Sport 24: "È un nuovo format, una lega parallela alle classiche gare in televisione. Noi facciamo parte dell’Aqua Centurions e portiamo punti alla nostra squadra che ritengo essere la più forte delle ultime tre stagioni. Puntiamo di passare tra le prime otto, per andare avanti ai playoff e rivederci a novembre". Insomma, sarà spettacolo nella rinnovata location della Piscina Scandone dal 26 agosto al 30 settembre 2021. Quattro i weekend di gare nelle quale sarà presente Federica: 26-27 agosto (match inaugurale ISL) 4-5 settembre, 11-12 settembre e 25-26 settembre.

Pellegrini: "Il ritiro? Speravo arrivasse così" approfondimento Pellegrini, gran finale all'ISL. L'evento su Sky "Sicuramente è una gara meno importante rispetto all’Olimpiade - spiega Federica -, che per me è stata la gara internazionale più importante. Questo format sta crescendo, contenta di aver preso l’impegno qualche mese. Sapevo che avrei prolungato ancora. Finirò al termine dell’anno solare: non ero abituata perché la nostra stagione dura da settembre ad agosto. Sono contenta, passo più tempo con la squadra e mantengo un contatto divertente con l’acqua. È diverso dopo lo stress dell’Olimpiade". Pellegrini come Valentino Rossi, campioni senza tempo dal ritiro recente: "Non è facile, però auspicavo che succedesse in questo modo. Come un interruttore che si spegne e accende. Dopo il lockdown e il Covid, ho accelerato questa mia consapevolezza. Ho 33 anni, un po’ di coincidenze messe insieme hanno fatto sì che arrivassi in pace alla decisione".

"Nessun rimpianto, ma senza rinvio Olimpiadi…" approfondimento Pellegrini eletta Membro del CIO in quota atleti Una carriera straordinaria per Federica, che ha analizzato lei stessa: "Non sono mai stata un robot, i miei problemi ci sono stati. Molti li avrei evitati, ma va così. Questo mi ha portato a volte a sbagliare gare che avrei potuto vincere. Un paio ne ho in testa… I 400 a Pechino, ad esempio. No, non farò i 400 alla ISL, me li hanno risparmiati…". Senza il rinvio dei Giochi avrebbe avuto maggiori possibilità? "Me la sarei giocata di più rispetto a quest’anno, ma i Giochi riservano sempre grandi sorprese. Sicuramente sarei stata più vicina". Inevitabile il riferimento all’importanza dello sport: "È una scuola di valori fondamentali incredibili. Serve nella vita e aiuta molto i giovani a crescere. Io non mi sono fatta mancare nulla, sono serena di ciò che ho fatto e arrivo tranquilla al termine della mia carriera".