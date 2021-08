Un lungo ed emozionato post, quello di Matteo Giunta, dedicato a Federica Pellegrini: "Mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella". La risposta, affettuosa e ironica, di Federica non si è fatta attendere: "Dobbiamo preparare l’ISL…vedi un po’ te"

L'ultima Olimpiade per Federica Pellegrini, celebrata anche dal suo allenatore e fidanzato. Matteo Giunta ha voluto ringraziare la 'Divina' con un lungo ed emozionato post su Instagram: "Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile , mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ció che era tuo… sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella..." con cuoricino finale a chiudere il post.