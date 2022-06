Sandro Sukno è stato una leggenda della pallanuoto. Un mondo che non ha mai voluto abbandonare, dal quale è stato costretto a ritirarsi forzatamente, nel suo momento migliore, e a soli 27 anni. Aveva vinto già una Champions con la Pro Recco nel 2012, poi era andato e infine tornato : altri 3 scudetti con il club ligure, ma nel dicembre 2017 dopo il Mondiale, lo stop obbligato. E in quel momento è iniziata la sua seconda vita.

A Sky Sport: "Abbiamo vinto tutto, ma siamo solo all'inizio"

L'allenatore della Pro Recco, subito dopo aver festeggiato la Champions, è stato ospite a Sky Sport 24: "Siamo ancora a Belgrado, ci stiamo preparando per il viaggio, stanotte arriveremo a Recco con la Coppa, è una grande gioia per tutti noi". Sukno non ha dubbi: "Il nostro punto di forza? Sicuramente il gruppo, i miei ragazzi sono persone e giocatori splendidi. Abbiamo vinto tutto, abbiamo creato una grande squadra e questo ha fatto la differenza anche nei momenti più difficili. Siamo cresciuti tanto nel corso della stagione e abbiamo dato il massimo. Ora ci riposiamo ma a settembre torneremo con una nuova fame". Alcuni giocatori un tempo erano suoi compagni di squadra: "Hanno capito che ora è diverso e che il mio ruolo è cambiato". E sul futuro: "Siamo ancora all'inizio. Abbiamo ancora molte cose da fare qui a Recco" Sukno ha parlato anche del suo vice Giacomo Pastorino: "Per lui che è milanista quest'anno è stato il massimo".