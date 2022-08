Pellegrini: "È la Nazionale più forte di sempre"

La Divina, madrina della rassegna continentale di Roma, parla ai microfoni di Sky: "Questa Nazionale sta facendo un gioco di squadra incredibile, stanno trascinando un movimento che nei prossimi anni sarà importante" EUROPEI NUOTO SU SKY, LA GUIDA TV Condividi

"È la Nazionale più forte di sempre". Parola di Federica Pellegrini che dà la sua "benedizione" alla Nazionale italiana in vista degli Europei di nuoto che inizieranno giovedì 11 agosto a Roma, da seguire in diretta su Sky. Una squadra che parte con grandi ambizioni come sottolineato dalla Divina, madrina della rassegna continentale: "Stanno facendo un lavoro di squadra incredibile - spiega la Pellegrini a Sky Sport - Stanno trascinando un movimento che nei prossimi anni sarà importante". Pellegrini ha poi parlato delle gare degli azzurri da non perdere: "Quadarella ha fatto bene in tutti gli Europei, ci aspettiamo grandi cose nelle sue gare. Poi c'è la bagarre interna tra Pilato, Carraro e Castiglioni, ma anche Panziera nelle gare dorso. Sono curiosa di vedere le staffette femminili perché ce la giochiamo pure lì. Poi tra gli uomini ci sono Paltrinieri, Ceccon, le staffette, Miressi e tanti altri".

Federica Pellegrini con Lea, una delle mascotte degli Europei

"Il mio record nei 200 stile? Prima o poi cadrà" leggi anche Europei di nuoto: calendario e orari delle gare Entrare a bordo vasca nella piscina del Foro Italico di Roma rievoca bei ricordi nella mente di Federica Pellegrini. "Mi emoziono solo a entrarci" racconta la Divina che nel 2009, in quella vasca, vinse il primo oro mondiale nei 200 stile libero in 1'52''98, record del mondo che tra le donne resiste da più tempo. "Non credevo di raggiungere l'Europeo con questo record - ammette - Nel giro di pochi anni sono stati battuti, il mio è l'unico che tiene botta. Prima o poi cadrà". Nessun rimpianto, infine, essersi ritirata prima dell'Europeo in casa: "Con il senno di poi si fanno scelte differenti. Non sono pentita, altri otto mesi di allenamenti fino al Mondiale non li avrei retti".