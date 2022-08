Saranno degli Europei molto speciali per Marta Fjedina, ventenne ucraina campionessa mondiale e cinque volte europea del nuoto artistico: "Non gareggio per me stessa, ma per l'Ucraina e per il mio popolo. Roma è diventata la mia seconda casa, dopo lo scoppio della guerra l'Italia mi ha adottata". Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 21 agosto

EUROPEI NUOTO SU SKY, LA GUIDA TV