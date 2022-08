Razzetti oro nei 400 misti. Bronzo Matteazzi

Due azzurri sul podio nella prima finale al Foro Italico: Razzetti (al primo oro in carriera in vasca lunga) chiude la gara in 4'10''60 davanti all'ungherese Verraszto e il connazionale Matteazzi (4'13''29)

È subito Italia show agli Europei di nuoto. Alberto Razzetti ha vinto la medaglia d'oro nei 400 misti, prima finale disputata nella piscina del Foro Italico di Roma. Il ligure ha chiuso la gara in 4'10''60, in un podio arricchito dal bronzo di Pier Andrea Matteazzi (4'13''29), alla sua prima medaglia in un Europeo. Argento, invece, per l'ungherese David Verraszto.