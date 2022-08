Europei: batterie nuoto LIVE dalle 9 su Sky

Settima giornata di gara al Foro Italico. Si parte alle 9 con le ultime batterie di nuoto, poi dalle 18 in programma nove finali: riflettori puntati su Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso. Speranze di medaglia anche nei tuffi con la coppia Pellacani-Santoro nel sincro misto trampolino 3m. L'Europeo di nuoto è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

