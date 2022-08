Europei, ore 18 ultime finali in vasca LIVE su Sky

Ultima giornata dedicata al nuoto al Foro Italico di Roma. Dalle 18 sono in programma nove finali: riflettori puntati su Benedetta Pilato nei 50 rana, Thomas Ceccon nei 100 dorso e Simona Quadarella nei 400 stile. Gli Europei di nuoto sono LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

