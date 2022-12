Benedetta Pilato: "Basta Baby Boom, sono cresciuta

"Adesso vado per i 18 anni, sto diventando grande". Benedetta Pilato è davvero giovanissima, ma ha le idee molto chiare: "C'è molta concorrenza, ma punto in alto". Appuntamento in Australia per il Mondiale in vasca corta, live su Sky dal 13 dicembre

I MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA LIVE SU SKY