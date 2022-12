Franceschi e 4x50 mista da sogno: finali ore 9.30

Notte perfetta per l'Italia: tutti gli otto azzurri in vasca a Melbourne hanno superato il taglio. Finale con tempi da podio per la 4x50 mista maschile e Sara Franceschi nei 400 misti femminili dove ci sarà anche Ilaria Cusinato. Razzetti in finale nei 400 misti con il 7° crono. Semifinali per Rivolta nei 100 farfalla, Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana uomini e Pilato nei 50 rana femminili. Dalle 9.30 le finali in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È grande Italia nel penultimo giorno di batterie ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Su otto azzurri ai blocchetti di partenza, tutti hanno passato il turno. Sugli scudi la 4x50 mista maschile: il quartetto azzurro, composto da Mora, Cerasuolo, Ceccon e Miressi, ha centrato la qualificazione alla finale con il miglior tempo (1'32''31), davanti a Francia e Germania. L'Italia cercherà di migliorare il bronzo dello scorso anno ad Abu Dhabi, ma si preannuncia una finale agguerrita visto che le prime cinque nazioni (Giappone e Stati Uniti completano il quintetto) sono racchiuse in 36 centesimi. Le ambizioni di medaglia, però, passano anche da altre finali. Nei 400 misti femminili ottima prestazione di Sara Franceschi, secondo crono complessivo nelle batterie in 4'31''01 dietro soltanto a Leah Smith. In finale ci sarà anche Ilaria Cusinato, dentro con il sesto tempo in 4'32''94. Nella stessa gara ma al maschile, Razzetti è settimo dopo le batterie in 4'04''32.