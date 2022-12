Se nei 50 stile l'Italia non avrà nessuno al via, gli occhi nel finale di programma saranno puntati sulle semifinali dei 50 rana. Prima scenderanno in vasca le donne e qui ci sarà Benedetta Pilato. Dopo la delusione dei 100, dove non ha centrato la qualificazione alla finale, la tarantina riparte dal settimo crono in batteria in 29''63.