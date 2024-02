Resta un tabù la medaglia per l' Italia nella staffetta stile libero mista 4x100 . Nella finale ai Mondiali di Doha, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo, Sofia Morini e Chiara Tarantino hanno chiuso al 5° posto , confermando questa maledizione. 3:24.40 il tempo per gli azzurri, con l' oro che è andato alla Cina davanti ad Australia e Stati Uniti.

Pilato in finale nei 50 rana

Benedetta Pilato accede alla finale dei 50 rana con il terzo crono: davanti alla fuoriclasse azzurra ci sono la lituana e campionessa iridata Ruta Meilutyte che vola in 29"45, distante ventinove centesimi dal suo record del mondo (29"18) che strappò proprio a in finale a Fukuoka, e la cinese Tang Qianting - oro nella doppia distanza - con il primato asiatico in 29"80. La 19enne tarantina e argento europeo in carica ha chiuso in 29"91. Eliminata Anita Bottazzo che non va oltre il tredicesimo tempo.