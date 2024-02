Quadarella show: è oro anche negli 800 stile!

Straordinaria Simona Quadarella, che dopo i 1500 si prende anche l'oro negli 800 ai Mondiali di Doha grazie a una vittoria in rimonta sulla tedesca Gose. Per la romana si tratta del terzo titolo iridato in carriera, una doppietta storica nel mezzofondo per il nuoto azzurro. Sulla distanza l'ultimo trionfo mondiale risaliva a 51 anni fa con Novella Calligaris

Simona Quadarella riscrive la storia dello sport italiano, riportando l'azzurro sul tetto del mondo negli 800 stile libero cinquantuno anni dopo Novella Calligaris . La romana centra anche una doppietta straordinaria dopo l'oro conquistato pochi giorni fa nei 1500 stile. E' lei la regina indiscussa del mezzofondo ai Mondiali di Doha . Quadarella conquista il terzo titolo iridato in carriera , il primo negli 800. 8.17.44 il tempo della romana , che ha preceduto di soli 9 centesimi la tedesca Isabel Gose , che dopo aver condotto per gran parte di gara, è stata superata nel finale dall'italiana. Bronzo per la neozelandese Erika Fairweather.

Quadarella: "E pensare che mi sentivo così stanca..."

"Mi sentivo stanca, non pensavo di essere lì davanti. Non volevo partire e continuavo a studiare cosa faceva la Gose. All'ultima virata ho visto che è partita, ho dato tutto ed è andata bene - ha detto Simona alla Rai -. E' una medaglia per la mia famiglia, volevo regalare a tutti una bella emozione. E' stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto ma sono proprio contentissima. Dopo l'oro nei 1500 questo è un mondiale meraviglioso. Ora posso lavorare tranquilla per le Olimpiadi e ho davvero un grande stimolo. E' un orgoglio essere la seconda italiana ad aver vinto questa medaglia. Credevo di non farcela perchè le altre sono partite davvero forte ma anche grazie all'esperienza sono riuscita a fare questo grande risultato".