Dopo il secondo posto nella 10 km Gregorio Paltrinieri concede il bis e, nonostante un dito della mano fratturato, conquista la medaglia d'argento anche nella 5 km dei Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Singapore. Oro al tedesco Wellbrock, 4° Marcello Guidi. Argento bis anche per Ginevra Taddeucci: prima medaglia mondiale nella 5 km per lei.

Greg e il dito rotto

Il Greg nazionale ha aggiunto un capitolo alle sue imprese “complicate”. Se in passato non riuscirono a fermarlo né la mononucleosi di Tokyo, né i problemi gastrointestinali di Fukuoka, a Singapore va oltre e arriva secondo con un dito fratturato, come già nella 10 km, con la differenza che allora ancora non lo sapeva. Ha un taping di protezione ma lo perde subito: non si disunisce, Paltrinieri, che gestisce una gara complessa da veterano, fino ad arrivare a mettere in dubbio per qualche istante nel finale la leadership di un wellbrock qui stratosferico.