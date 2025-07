Filippo Pelati medaglia di bronzo nel nuoto artistico ai Mondiali 2025

Filippo Pelati conquista il bronzo nel libero individuale di nuoto artistico ai Mondiali 2025 di Singapore, prima medaglia italiana nella specialità in questi Campionati. Il 18enne di Ferrara brilla al debutto totalizzando 213.9850 punti: "Per me è un onore vestire questi colori, raggiungere questi risultati che sognavo da piccolo. Non me l'aspettavo". Davanti a lui il russo Maltsev (oro) e il cinese Guo (argento). Settimo podio per l'Italia nella rassegna iridata

Filippo Pelati , al suo esordio nel libero individuale di nuoto artistico , conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto 2025 . Prima medaglia mondiale per il giovane di Ferrara, prima medaglia italiana nella specialità e 7° trionfo tricolore nella spedizione azzurra ai Campionati mondiali di Singapore. Il 18enne è sceso in vasca con " The devil", tema della sua routine, con una Coach Card di 51.500 (tra le più alte presentate in finale) e ottenendo il punteggio di 213.9850 punti . Oro all'atleta russo Alexander Maltsev (229.5613) e argento al cinese Muye Guo (220.1926) .

"La medaglia? Sono molto emozionato, non ci credevo"

In lacrime, ecco le parole di Filippo Pelati ai microfoni di Sky Sport: "Faccio fatica a parlare perché sono molto emozionato. Per me è un onore vestire questi colori e raggiungere questi risultati che sognavo da piccolo. Non me l'aspettavo, avevo difficoltà più alte. Mi fa piacere aver raggiunto questo risultato per mia bravura e non errori altrui. Ho fatto al meglio ciò che mi era richiesto. La medaglia? Ho realizzato solo dopo, non ci credevo. Giorgio Minisini ha detto che devo credere in me stesso. Continuerò a fare del mio meglio".