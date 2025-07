Gran spavento per Nikita Fedotov nel corso dei Mondiali di nuoto a Singapore (LIVE su Sky e in streaming su NOW). L'armeno, nel corso dei tuffi dalle grande altezze, è entrato in acqua di pancia da un'altezza di 27 metri. L'atleta, che ha subito rassicurato tutti facendo segno di stare bene, è stato portato in ospedale per accertamenti che non hanno evidenziato alcun problema

IL VIDEO DEL TUFFO DI NIKITA FEDOTOV