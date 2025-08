Nuoto, Quadarella e 4x200 stile maschile in finale

Si apre bene venerdì 1 agosto per gli azzurri del nuoto. La 4x200 stile libero maschile si qualifica con il 4° tempo per le finali del pomeriggio. Bene anche Simona Quadarella, quinta nelle semifinali degli 800 stile libero: domani gareggerà per le medaglie. Riscatto di Ceccon: dopo l'eliminazione precoce nei 200 dorso accede alle semifinali dei 100 farfalla. Dalle 13 le finali in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su NOW

Inizia positivamente la giornata del nuoto azzurro nelle vasche di Singapore. Due nuove finali centrate, dalla 4x200 stile libero maschile e da Simona Quadarella negli 800 stile libero. La staffetta, trainata da Carlos D'Ambrosio in prima frazione, ha chiuso le semifinali con il 4° tempo totale di 7'05''71, dietro soltanto alla Gran Bretagna, all'Australia e alla Corea del Sud. Dopo l'1'45''89 iniziale di D'Ambrosio, sono stati Filippo Megli (1'46''37), Marco De Tullio (1'46''69) e Stefano Di Cola (1'46'22) a permettere all'Italia di chiudere davanti agli Stati Uniti, che hanno però tenuto a riposo i big in vista dell'ultimo atto pomeridiano. Quinto tempo in semifinale invece per Simona Quadarella: l'azzurra, dopo l'argento nei 1500 stile libero, chiude seconda la sua batteria in 8'20''47 alle spalle della canadese McIntosh e domani, sabato 2 agosto, proverà a strappare un'altra medaglia. La più veloce di tutte, tanto per cambiare, è stata Katie Ledecky in 8'14''62. Riscatto di Thomas Ceccon: eliminato ieri in batteria nei 200 dorso, si qualifica per le semifinali dei 100 farfalla con l'11° tempo complessivo, 51''36. Seconda prestazione personale nella distanza. Eliminato invece Federico Burdisso, primo degli esclusi con 51''59. Sono entrambi in semifinale invece Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero. Dopo l'argento conquistato nella staffetta 4x100, gli sprinter si giocheranno l'accesso in finale nel pomeriggio, così come Ceccon. Deplano ha chiuso le batterie con il 5° crono complessivo, 21''62, Zazzeri invece con il 14° di 21'87''. Chiude i conti l'eccezionale qualificazione in semifinale dei 50 farfalla con il 3° tempo di Silvia Di Pietro, capace di stabilire a 32 anni il primato personale nella distanza. La capitana azzurra ha concluso la batteria in 25''41, nuovo record italiano. Il precedente era di 25''78, sempre di Di Pietro e risaliva agli Europei di Berlino nel 2014. Anche lei nel pomeriggio cercherà l'accesso in finale.