Pellacani nel sincro: il programma di oggi su Sky

Europei di tuffi, il calendario e le gare di oggi
Giovedì dedicato alle ultime gare dei tuffi in vasca. Riflettori puntati su Chiara Pellacani, a caccia del quinto oro nel sincro 3m insieme a Elisa Pizzini. In programma anche la piattaforma 10m uomini, con i preliminari alle 10.30. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3m sincro insieme a Elisa Pizzini. Già vincitrice di quattro medaglie d'oro (nessuna tuffatrice c'era mai riuscita in una singola edizione degli Europei), l'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10m uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pelligra, e Romano Wang.
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Il medagliere degli Europei di nuoto 2026
Europei nuoto, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- ore 10.30: Tuffi (Men's 10m Platform Preliminary) su Sky Sport Uno e Max
- ore 17.30: Tuffi (Women's 3m Springboard Synchro Final) su Sky Sport Uno e Max
- ore 19.00: Tuffi (Men's 10m Platform Final) su Sky Sport Uno e Max