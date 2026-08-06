Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Europei di tuffi, il calendario e le gare di oggi

europei nuoto

Giovedì dedicato alle ultime gare dei tuffi in vasca. Riflettori puntati su Chiara Pellacani, a caccia del quinto oro nel sincro 3m insieme a Elisa Pizzini. In programma anche la piattaforma 10m uomini, con i preliminari alle 10.30. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL MEDAGLIERE - LE MEDAGLIE ITALIANE

Si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi,  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3m sincro insieme a Elisa Pizzini. Già vincitrice di quattro medaglie d'oro (nessuna tuffatrice c'era mai riuscita in una singola edizione degli Europei), l'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10m uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pelligra, e Romano Wang.

Leggi anche

Il medagliere degli Europei di nuoto 2026

Europei nuoto, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • ore 10.30: Tuffi (Men's 10m Platform Preliminary) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 17.30: Tuffi (Women's 3m Springboard Synchro Final) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 19.00: Tuffi (Men's 10m Platform Final) su Sky Sport Uno e Max

Altri Sport: Altre Notizie

Pellacani nel sincro: il programma di oggi su Sky

europei nuoto

Giovedì dedicato alle ultime gare dei tuffi in vasca. Riflettori puntati su Chiara Pellacani, a...

Europei nuoto, mercoledì con quattro medaglie

europei nuoto

Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5km in acque libere. Bronzo per Barbara...

Sci, si ritira la svizzera Lara Gut-Behrami

Sci

La campionessa svizzera ha deciso di ritirarsi dall'attività agonistica dopo una carriera...

Poker Pellacani: oro anche nel trampolino 3 metri

europei nuoto

Martedì con cinque medaglie per l'Italia. Pellacani domina dal trampolino 3m e riscrive la...

Tortu e Simonelli saltano Europei di Birmingham

Atletica

Non ci sarà Filippo Tortu ai prossimi Europei di atletica, in programma dal 10 al 16 agosto in...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS