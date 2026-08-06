Pellacani nel sincro: il programma di oggi su Sky

Si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3m sincro insieme a Elisa Pizzini. Già vincitrice di quattro medaglie d'oro (nessuna tuffatrice c'era mai riuscita in una singola edizione degli Europei), l'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10m uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pelligra, e Romano Wang.

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