Ritorno in Italia per lo schermidore azzurro insieme alla fidanzata e collega ucraina, che recentemente era tornata a Kiev per salvare la famiglia. Rimasta bloccata in patria a causa dello scoppio della guerra, Olga era riuscita a lasciare la capitale insieme alla sorella Tanya e al nipote. In seguito il trasferimento a Budapest, dove Samele le ha recuperate e in auto stanno tornando a Bologna

