Tutte le medaglie azzurre ai Mondiali di scherma

La prima medaglia d'oro italiana a Tbilisi è quella del fioretto maschile a squadre, che supera 43-42 gli Stati Uniti grazie a Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. In precedenza tre i bronzi conquistati dagli azzurri con Luca Curatoli (sciabola) insieme ad Anna Cristino e Martina Favaretto nel fioretto. I Mondiali di scherma sono in diretta su Sky e in streaming su NOW

MONDIALI SCHERMA, I RISULTATI DI OGGI