Gigante parallelo a Sestriere: Marta Bassino terza. Quarta Brignone, quinta Goggia

Continua l'ottimo momento dello sci azzurro femminile. Dopo la vittoria di sabato in gigante di Federica Brignone, nel gigante parallelo di domenica a Sestriere arriva un altro podio per l'Italia. Marta Bassino conquista il terzo posto, battendo nella finalina per il podio la compagna di squadra Federica Brignone, quarta. Ottima prova anche per Sofia Goggia, che chiude quinta. La vittoria finale va alla francese Clara Direz, che batte in finale l'austriaca Elisa Moerzinger