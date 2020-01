Sci, Coppa del mondo: Noel vince lo slalom speciale di Wengen, Razzoli undicesimo

E' il 22enne talento francese Clement Noel a imporsi nello slalom speciale di Wengen, centrando il bis dopo la vittoria dello scorso anno. Al quinto successo in carriera, Noel vince in 1.46.43 davanti al norvegese Henrik Kristoffersen (1.46.83) e al russo Alexander Khoroshilov (1.47.26). Il migliore degli azzurri è Giuliano Razzoli, 11° in 1.47.85, 23° Simon Maurberger (1.48.80), mentre è finito fuori Alex Vinatzer (23° dopo la prima manche). Per la seconda mancge non si era invece qualificato Stefano Gross.

Prossimo appuntamento in Austria

La Coppa del mondo passa ora in Austria, a Kitzbuehel, nel tempio dello sci. Sulla leggendaria pista Streif (domata per ben quattro oltre dall'azzurro Dominik Paris) in programma venerdì prossimo il superG, sabato la discesa, domenica lo slalom speciale.