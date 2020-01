47^ Marcialonga, la "Maratona di New York dei fondisti" in diretta su Sky Sport

Manca poco al via della leggendaria ski-marathon. Sulla neve anche Petter Northug, una leggenda per lo sci di fondo, Dario Cologna e Sjur Roethe. Ai nastri di partenza fra i circa 7.500 fondisti ci sarà anche… Marco Melandri. Diretta su Sky Sport domenica 26 gennaio dalle 7.40

7500 fondisti. Un fiume di persone. Una sorta di serpentone infinito che, scivolando, percorrerà in lungo e in largo prima la Val di Fassa e poi la Val di Fiemme. Domenica 26 gennaio sarà l'edizione numero 47 della Marcialonga che è la maratona di New York dei fondisti. L'evento da non perdere- in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 7.40- la manifestazione a cui non si può mancare perché se ami lo sci di fondo la Marcialonga è anche casa tua.

E quest'anno anche due campioni hanno scelto di non mancare: Petter Northug e Dario Cologna. La loro presenza influenzerà la gara degli atleti del circuito Visma Ski Classics specializzati nelle sfide long distance che avranno dunque due avversari in più: lo svizzero Cologna che arriva direttamente dalla Coppa del Mondo, dall'alto dei suoi quattro ori olimpici, uno mondiale, quattro trofei di Coppa del Mondo e anche quattro Tour de Ski, e il norvegese Northug con in bacheca 84 podi in Coppa del Mondo, 13 ori mondiali e 2 ori olimpici, che però sta faticando per tornare ad un buon livello dopo il ritiro.