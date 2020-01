Granfondo Dobbiaco-Cortina: la 43^ edizione live su Sky Sport

Il circuito dedicato alle ski-marathon Visma Ski Classics mette in pista uno degli appuntamenti più longevi della stagione sugli sci stretti, la Granfondo Dobbiaco-Cortina (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 8.55 di sabato 1 febbraio). Tra gli atleti al via anche l’ex pilota di Formula 1, Christian Danner e l’ex calciatore Patrik Andersson, ex Bayern Monaco e Barcellona

Sabato 1 febbraio è in programma la 43^edizione della Granfondo Dobbiaco-Cortina, gara che fa parte del circuito Visma Ski Classic, come la Marcialonga. Il Visma Ski Classic è un Campionato dello sci di fondo per distanze lunghe composto dalle gare di maggior tradizione al mondo negli sci stretti.

La Dobbiaco-Cortina, che si svolge dal lontano 1977, sarà trasmessa in diretta domani, dalle 8.55, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Pietro Nicolodi e Nicola Roggero con Marco Albarello. Sintesi della gara alle 13.30 su Sky Sport Arena.

Il tracciato tradizionale della 42 km in tecnica classica percorre la vecchia ferrovia delle Dolomiti, ed è unico nel suo genere. Si percorrono anche due gallerie illuminate e il punto più alto è il Passo Cimabanche, a quota 1.529 metri.

I concorrenti saranno circa 2500, tra cui Tord Asle Gjerdalen e Astrid Øyre Slind. Ma al via ci saranno anche atleti si altri sport come il tedesco Christian Danner, ex pilota di Formula 1 che prese parte ad una cinquantina di gran premi, e l’ex calciatore Patrik Andersson, difensore svedese che ha indossato, tra le altre, anche le maglie di Bayern Monaco e Barcellona.