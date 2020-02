Coppa del Mondo sci, SuperG Garmisch: Brignone 5^, vince Suter. Caduta per Goggia. VIDEO

La valdostana non riesce a centrare il secondo podio in due giorni sulla pista di Garmisch-Partenkirchen e chiude quinta. Vince la svizzera Corinne Suter su Schmidhofer e Holdener. Brignone guadagna 45 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo e si porta a 145 punti da Shiffrin. Brutta caduta per Sofia Goggia, che si è rialzata dolorante al braccio

Dopo il secondo posto in discesa libera, Federica Brignone non riesce a ripetersi nel SuperG di Garmisch, vinto dalla svizzera Corinne Suter. Niente decimo podio stagionale per la valdostana, che chiude quinta alle spalle di una sorprendente Tiffany Gauthier, a 20 centesimi dal terzo posto di Wendy Holdener e a 47 centesimi dal secondo di Nicole Schmidhofer. Un risultato "normale" se confrontato con gli standard da fuoriclasse del suo anno magico, ma che comunque consente all’azzurra di avvicinare ancora Mikaela Shiffrin (assente in Germania per via della morte del padre Jeff) in testa alla classifica di Coppa del Mondo generale. Con i 45 punti di oggi, Brignone sale a 1080 punti, a 145 dalla statunitense.