E’ Orgoglio italiano quell'Italia che chiude la stagione degli sport invernali. Sappiamo benissimo di un calendario conclusivo monco ed è inutile ribadirlo, stiamo, stanno tutti in casa. I nostri azzurri hanno realmente regalato emozioni e sorrisi proprio quando c’era più bisogno. Hanno distratto e creato quell’attenzione giusta e doverosa per le loro imprese. Che bello e che bella realtà. Quattro vittorie nelle classifiche generali nelle Coppe del mondo delle discipline olimpiche. Terzi nel computo generale dietro Germania (6) e Norvegia (5) ma davanti ad Austria, Russia, Canada, Francia e tante altre storicamente più avanti come Svizzera e Stati Uniti.

I tre sorrisi meravigliosi di Brignone, Wierer e Moioli

Spettacolo pure quello che hanno concesso Federica Brignone, prima donna italiana, in Coppa del Mondo nello sci alpino dalla sua creazione nel 1967 o Dorothea Wierer, nel Biathlon, sua seconda volta ma mai nessuna così di fila. Michela Moioli, magistrale per la sua giovane età e già parliamo di 3 successi nello snowboard cross con dediche speciali ai suoi nonni e alla sua gente lombarda. Tre ragazze, tre donne, tre sorrisi meravigliosi che ci hanno allietato e che ci hanno permesso quella divagazione necessaria dal triste bollettino quotidiano. Con loro abbiamo tifato e supportato le loro imprese fino all'ultima gara, con un crescendo che ha del miracoloso…ed ora non stiamo a ragionare sui "se" e sui "ma", hanno vinto e basta e il loro nome come la loro nazione rimane stampato ed indelebile nella sequenziale storia della Coppa del Mondo. Basta assaporare quegli ultimi istanti delle loro gare per capire quello che hanno fatto…Federica, sempre presente e sempre sul podio con 5 successi come pure Michela, che poteva quasi non correre l'ultima competizione ed invece trionfa come se fosse ancora affamata di trionfi o la micidiale fredda fanciulla di Rasun. Dorothea, uscita quasi appagata dai mondiali casalinghi, è riuscita a reggere alla rimonta e allo stress per conquistare con una manciata di punti un meritatissimo e combattuto secondo trofeo.