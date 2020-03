A due settimane dalla proclamazione a tavolino ad Are, Federica Brignone a ricevuto nella sua casa valdostana le tre Coppe del Mondo di sci alpino conquistate in stagione. Un bacio, uno scatto su Instagram e i tanti complimenti da colleghi e avversarie

Federica Brignone ha ricevuto nella sua casa in Valle d'Aosta le tre Coppe del Mondo di sci alpino vinte lo scorso 12 marzo ad Are. La sciatrice azzurra era stata proclamata vincitrice 'a tavolino' a causa dell'annullamento all'ultimo minuto delle gare svedesi a causa dell'emergenza coronavirus. Fin da subito, Federica aveva espresso un po' di rammarico per non aver potuto alzare al cielo la sfera di cristallo, prima italiana a riuscire a mettere in bacheca il prestigioso trofeo. La Federazione Internazionale ha dunque provveduto a spedire le tre Coppe vinte dalla Brignone, quella generale più quelle di specialità in gigante e combinata. L'azzurra ha postato la foto su Instagram, ricevendo prontamente una valanga di complimenti. Tra i primi a congratularsi c'è Lindsey Vonn, che di Coppe se ne intende avendone portate a casa ben 20, di cui quattro generali. Oltre all'americana, complimenti anche da Julia Mancuso, Alice Merryweather, Kira Weidle, Wendy Holdener, ma anche da Peter Fill, Elena Curtoni e Michela Moioli, quest'ultima recente vincitrice della Coppa del Mondo femminile di snowboard.