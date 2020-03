Federica Brignone e Alberto Tomba si sono dati appuntamento in diretta su Sky Sport 24, nell'ambito di #CasaSkySport . L'azzurra ha svelato l'importanza del ruolo di Tomba nel suo anno concluso con la Coppa del mondo in mano, oltre a quelle di gigante e combinata: "L'ho sentito regolarmente, mi ha sempre dato ottimi consigli con cui affrontare nel migliore dei modi una stagione difficile sotto tanti aspetti: lo stress, le aspettative, la pressione... È stata una lotta davvero tosta, incredibile. Lui riusciva sempre a risollevarmi ". Alberto guarda già al futuro: " Quando vuoi riparto , Fede, basta che tu me lo dica e ci sono".

La gioia della Coppa del mondo generale

Brignone rivive infine il momento in cui ha capito che i giochi fossero finiti, che la Coppa del mondo generale fosse sua: "Ho capito di averla vinto solo quando mi hanno scritto un messaggio comunicandomi la cancellazione delle gare in Svezia e la mia conseguente vittoria...Quando guardo le immagini di Tomba che alza la Coppa sono molto gelosa, purtroppo io non le avrò, non ho ancora visto le Coppe, mi hanno tolto forse per sempre quel momento".