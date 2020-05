"La Federazione italiana sport invernali chiederà nelle prossime ore il rinvio dei Mondiali di sci di Cortina al 2022". Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò a "Che tempo che fa", anticipando le mosse della Fisi sulla rassegna iridata in Italia che avrebbe dovuto disputarsi dall'8 al 21 febbraio 2021.. Un 2022 che si preannuncia ricco di eventi per lo sci, visto che dal 4 al 20 febbraio sono in programma le Olimpiadi invernali di Pechino. "Il presidente della Fisi, Fabio Roda, porterà davanti all'esecutivo della Fis questa proposta - spiega il numero uno dello sport italiano -. Il problema non è la gara, ma tutto quello che ci sta intorno, dal pubblico agli eventi, e la sicurezza deve essere garantita. Mi sembra una scelta logica che condivido, anche perchè nel 2022 ci saranno a febbraio le Olimpiadi invernali a Pechino. A seguire si disputeranno i Mondiali di Cortina", ha concluso Malagò.