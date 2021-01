Alexis Pinturault ha conquistato il gigante di Adelboden (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino . Il francese, già in testa dopo la prima manche, ha dominato anche la seconda, chiudendo con 1''04 di vantaggio sul croato Filip Zubcic e 1''11 sullo svizzero Marco Odermatt . Per Pinturault si tratta del terzo successo in stagione (parallelo di Lech e gigante in Alta Badia), il 32° della carriera: il francese consolida la vetta della classifica di generale con 575 punti, +60 sul norvegese Kilde . La gara ha registrato il brutto infortunio di Lucas Braathne, settimo nell'ordine d'arrivo, che proprio sulla linea del traguardo ha accusato una bruttissima torsione al ginocchio sinistro.

I risultati degli italiani: 14° De Aliprandini

Ancora una giornata avara di soddisfazioni per i colori azzurri, con Luca De Aliprandini 14° con 3''50 di ritardo dal vincitore. Nei 30 anche Giovanni Borsotti, 22°. Squalificato nella seconda manche Riccardo Tonetti: il bolzanino, dodicesimo a metà gara, era in linea per un piazzamento nella top ten, purtroppo è uscito di scena a due porte da traguardo. Non si erano qualificati per la seconda manche Giovanni Franzoni e Stefano Baruffaldi, mentre non erano arrivati al traguardo Hannes Zingerle, Alex Hofer e Filippo Della Vite. Roberto Nani (mal di schiena) ha dovuto rinunciare in extremis prima del via.