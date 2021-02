Brignone: "Il risultato non è mai eccellente"

Questo il commento di Federica Brignone: "Credo di essermi pestata le code degli sci in partenza, sul piano poi ho pagato tanto, e anche sul muro ho fatto un errore prima dell'arco, sono andata lunga e sentivo la velocità che se ne andava - ha detto l'azzurra, come riportato dal sito della Fisi -. Non riesco a mettere insieme tutti i pezzi e il risultato non è mai eccellente e mi dispiace". Più soddisfatta Marta Bassino: "Ho fatto qualche errore di troppo, ma tutto sommato sono abbastanza soddisfatta della mia gara. Se rimango nelle dieci va bene".